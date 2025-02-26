Богота, 26 февраля, 2025, 07:08 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский позволил Западу собой манипулировать и в итоге отдает Украину Соединённым Штатам. Своим мнением в соцсети X поделился президент Колумбии Густаво Петро.

Иван Шилов ИА REGNUM Густаво Петро

По словам политика, соглашение Украины и США о передаче прибыли от добычи редкоземельных металлов — «глупость Зеленского».

«Глупость Зеленского в том, что он позволил собой манипулировать западным европейцам, которые не знают, куда они идут, то ли к Гитлеру, то ли в никуда. Они воюют со своими славянскими братьями и в итоге отдают Украину американцам. Глупость!» — написал Петро.

Визит Зеленского в Вашингтон для подписания соглашения ожидается 28 февраля.

Как сообщало ИА Регнум, Украина и США согласовали условия соглашения по редкоземельным металлам после отказа Вашингтона от требования возместить 500 млрд долларов, 25 февраля написала британская газета Financial Times.

Глава Белого дома заявил, что США не должны терять деньги из-за помощи Украине, а сделка по редкоземельным металлам позволит это исправить и при этом поможет стране развиваться после завершения конфликта.

Газета New York Times отмечала, что новое соглашение о природных ресурсах хотя и подразумевает более выгодные условия для Киева, но всё равно не предлагает запрашиваемых Зеленским гарантий безопасности.