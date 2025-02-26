В нескольких муниципалитетах Кубани вражеские беспилотники повредили дома. О предпринятой попытке террористической атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на 26 февраля сообщил в Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Известно, что в Туапсе обломки украинского дрона повредили частный дом, возник пожар, который оперативно потушили. К тому же в станице Старотитаровской Темрюкского района выбиты стёкла в частном доме, в поселке Стрелка пострадала крыша одного домовладения, а в селе Джигинка под Анапой сбитые БПЛА, упавшие рядом с частным домом, повредили хозпостройку. По предварительной информации Кондратьева, пострадавших нет. Таким известием ознаменован новый, 1098-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

ИА Регнум Беспилотники США над акваторией Черного моря

Также в ночь на 26 февраля дежурные средства противовоздушной обороны ВС РФ перехватили и уничтожили четыре вражеских беспилотника над акваторией Чёрного моря. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев пояснил, что дроны уничтожили на высоте почти 1,5 км вдалеке от берега, но в момент их уничтожения в городе были слышны громкие звуки.

Временные ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов вводились в аэропорту Сочи. И на момент написания новости второй раз за ночь перекрывалось движение автотранспорта на Крымском мосту.

Тем временем Вооруженные Силы РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области. За сутки, 25 февраля, потери ВСУ составили более 220 военнослужащих.

«Противник, несмотря на колоссальные потери, любой ценой пытается остановить продвижение наших войск — на всех участках фронта действуют заградительные отряды ВСУ», — поделились участники группировки войск «Север» в Telegram-канале 26 февраля. И всё-же, по их словам, продвижение в Курской области составило свыше 4250 метров, уничтожена 31 единица вражеской бронетанковой техники.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.