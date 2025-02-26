Москва, 26 февраля, 2025, 06:54 — ИА Регнум. Распространение недостоверной информации о российской армии стало причиной задержания в Москве кинокритика Екатерины Барабаш. Об этом сообщил её сын Юрий.

KlausHausmann Задержание

«Пока материалы дела неизвестны. Суд по мере пресечения 26 февраля, Дорогомиловский суд», — написал Юрий Барабаш в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

При этом он уточнил со ссылкой на адвоката матери, что кинокритика обвинили по статье 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации о Вооружённых силах России»).

Как сообщало ИА Регнум, 25 февраля правоохранители задержали в Москве кинокритика, журналистку Екатерину Барабаш. Известно, что она сотрудничала с интернет-изданием Republic (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), которое входит в один медиахолдинг с телеканалом «Дождь» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) и журналом «Большой город». Женщину доставили в СК Дорогомиловского района.

В августе 2024 года московский суд приговорил администратора Telegram-канала Moscow Calling Андрея Куршина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) к 6,5 года колонии за фейки о российской армии. Суд также на четыре года лишил Куршина права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей.