Симферополь, 26 февраля, 2025, 06:38 — ИА Регнум. На Крымском мосту второй раз за ночь 26 февраля перекрыли движение автотранспорта на Крымском мосту, сообщили в Telegram-канале «Крымский мост: Оперативная информация».

ИА REGNUM Крымский мост

Первый раз мостовой переход закрывали для движения в 00:12 мск. Сообщение о возобновлении работы моста было опубликовано в 01:53.

Об очередном ограничении движения по мосту сообщили в 06:31 мск. Граждан, которые находятся в зоне досмотра или на мосту, попросили сохранять спокойствие и выполнять указания сотрудников транспортной безопасности.

Как сообщало ИА Регнум, движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрывали днём 2 февраля, а также 20 января.

На Крымском мосту 25 января правоохранительные органы временно ввели сплошной паспортный контроль в направлении Крыма. Решение принималось на основании приказа президента России Владимира Путина о введении повышенного уровня реагирования на полуострове и в Краснодарском крае.