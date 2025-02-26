Москва, 26 февраля, 2025, 06:44 — ИА Регнум. Дети в возрасте от 14 до 18 лет могут совершать сделки по продаже недвижимости с письменного разрешения родителей и органов опеки. Подробности законодательства, касающиеся несовершеннолетних, а также имущества и прав рассказал РИА «Новости» глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов (КПРФ).

Иван Шилов ИА REGNUM Подписание закона

По словам политика, особый интерес представляет участие несовершеннолетних в сделках с недвижимостью.

«Согласно законодательству, дети в возрасте от 14 лет могут продавать квартиры, но только при наличии письменного согласия родителей и разрешения органов опеки», — пояснил Гаврилов.

Это необходимо для защиты имущественных интересов ребёнка и предотвращения ситуаций, когда его имущество может быть использовано не в его интересах.

В законе указано, что ребёнок имеет право на доходы от работы, стипендии и премии, а также на имущество, полученное в дар или по наследству. До 14 лет сделки совершают его родители или опекуны, а с 14 до 18 — с согласия законных представителей или самостоятельно.

Ребёнок имеет право на содержание от родителей и других членов семьи, включая необходимые средства на питание, одежду, жильё, образование и медицинское обслуживание. Для долгосрочного обеспечения благосостояния родители могут открывать специальные накопительные счета или вклады.

Дети имеют право на наследование имущества наравне со взрослыми, но до 18 лет управление их долей осуществляют родители или опекуны, сделки требуют разрешения органов опеки. Несовершеннолетние наследники имеют право на обязательную долю в наследстве, даже если не указаны в завещании.

Ребёнок может пользоваться имуществом родителей по взаимному согласию, но родители не вправе распоряжаться имуществом ребёнка без учёта его интересов. В случае общей собственности правила владения, пользования и распоряжения регулируются гражданским законодательством. Родители и дети обладают равными долями собственности, если иное не установлено соглашением.

Распоряжение имуществом возможно только при согласии всех владельцев, а при наличии несовершеннолетнего владельца — с одобрения органов опеки и попечительства, если сделка затрагивает его долю.

Как сообщало ИА Регнум, Госдума на пленарном заседании 19 февраля приняла закон о наказании до пяти лет лишения свободы за умышленное повреждение чужого имущества, если преступление совершено по мотивам ненависти или вражды.

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов и зампред комитета Александр Трембицкий внесли в Госдуму законопроект, подразумевающий штрафы до 1 млн рублей для букмекеров, которые заключат пари с несовершеннолетними лицами, недееспособными гражданами и должниками.