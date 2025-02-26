Вашингтон, 26 февраля, 2025, 06:30 — ИА Регнум. Размещение миротворцев на Украине считает необходимым президент США Дональд Трамп. При этом нахождение контингента должно быть приемлемо для всех сторон, заявил 25 февраля американский лидер.

Gage Skidmore Дональд Трамп

«Нам нужны миротворцы <…> в форме, которая будет приемлема для каждой стороны», — пояснил Трамп пресс-пулу Белого дома.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2024 года газета The Wall Street Journal писала, что Дональд Трамп считает нужным разместить войска ЕС на Украине для «контроля» за соблюдением режима прекращения огня.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 11 февраля 2025 года в интервью газете Guardian заявил, что даже при возможной отправке на Украину 150 тыс. «миротворцев» общее количество бойцов ВСУ и представителей европейских стран будет меньше численности армии России.

Любой прибывший на территорию Украины без согласия и разрешения на то России контингент станет законной целью для ВС РФ, предупредил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в свою очередь отмечал, что вопрос о размещении на территории Украины западных военных может обсуждаться только в ходе переговоров.