Хабаровск, 26 февраля, 2025, 06:04 — ИА Регнум. Генпрокуратура утвердила обвинительные заключения по уголовным делам о хищении бюджетных средств при исполнении концессионных соглашений на Дальнем Востоке.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголовное дело

Речь идёт о строительстве школ в Хабаровском и Забайкальском краях, а также о газификации Читы.

По информации пресс-службы прокуратуры Хабаровского края, два участника созданной организованной группы обвиняются в мошенничестве.

В ходе следствия установлено, что в 2022 году фигуранты, заключив несколько мнимых договоров поставок материалов и оборудования, вывели со счетов казначейств на счета третьих юрлиц и обратили в свою пользу свыше 877 млн рублей бюджетных средств.

На имущество обвиняемых стоимостью более 137 млн рублей в целях последующей конфискации наложен арест. В ходе следствия частично возмещен ущерб в размере 25 млн рублей.

Уголовные дела будут направлены в Центральный районный суд Хабаровска.

Как сообщало ИА Регнум, в Москве 24 февраля отправили под стражу бывшего генерального директора протезно-ортопедического предприятия Бидзину Хубутию. Также суд арестовал второго фигуранта дела Олега Ващенко. Третьего подозреваемого ― представителя венгерской компании Sendix Consulting Kft Романа Бобылина ― отправили под домашний арест. Всех троих обвинили в хищении бюджетных средств в особо крупном размере.

20 января в МВД сообщили о подрядчиках, которые похитили свыше 4 млрд рублей при реализации госконтрактов на развитие инфраструктуры портов Новороссийска, Тамани и Находки. Их также обвинили в превышении должностных полномочий и некачественном выполнении строительно-монтажных работ в период с 2014 по 2019 год.