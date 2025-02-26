* состоит в объединении, признанном в РФ террористическим

Киев, 26 февраля, 2025, 05:53 — ИА Регнум. Бывший президент Украины Пётр Порошенко (состоит в объединении, признанном в РФ террористическим) заявил, что Украина полностью уничтожила доверие США, за это её ждёт расплата. Таким образом он прокомментировал голосование США и Израиля против украинской резолюции в ООН, охарактеризовав произошедшее «угрожающей ситуацией».

Eurosolidarity.org Петр Порошенко

По мнению Порошенко, президент США Дональд Трамп из-за усилившихся разногласий между Киевом и Вашингтоном будет стараться принимать решения без учёта мнения Украины.

«Это сигнал потери доверия, которое уничтожили за последние месяцы. За потерю доверия придётся платить. Если Соединённые Штаты проигнорируют вашу позицию — это будет очень-очень-очень сложно», — подытожил экс-президент.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Порошенко выражал беспокойство тем, что киевские власти не смогли установить эффективный канал коммуникации с Дональдом Трампом. В переговорах, «которые необходимы для прекращения боевых действий», должны участвовать США, Россия, Украина и Евросоюз, утверждал он.

Число стран, поддерживающих антироссийскую резолюцию Генассамблеи ООН по Украине, с 2022 года упало со 141 до 93. Так, 24 февраля за украинскую резолюцию проголосовали 93 страны, 18 высказались против, 65 представителей стран воздержались. Среди проголосовавших против были в том числе Белоруссия, Израиль, Венгрия и Россия.