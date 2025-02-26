Москва, 26 февраля, 2025, 05:33 — ИА Регнум. Визит премьер-министра Индии Нарендры Моди на парад на Красной площади в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне запланирован. Об этом ТАСС сообщил источник в военных кругах в Нью-Дели.

Дарья Драй ИА REGNUM Ветераны на военном параде в День Победы

«Планируется визит Нарендры Моди на парад в Москве. С большой вероятностью он состоится», — сказал собеседник издания.

Официальный логотип 80-летия Победы появился на сайте Кремля. При нажатии на него можно перейти на официальный сайт празднования юбилея, где предоставлена информация о всех планируемых мероприятиях.

Как сообщало ИА Регнум, президент США Дональд Трамп заявил, что не приедет в Москву на парад Победы 9 мая. При этом президент Сербии Александр Вучич 15 февраля допустил, что если мирные договорённости по Украине будут заключены до 20 апреля, когда православные и католики будут праздновать Пасху, то 9 мая Трамп может приехать в Москву.

Путин в ходе неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге лично пригласил лидеров СНГ на празднование 80-летия Победы в Москву. Ранее глава государства заявил, что РФ ожидает лидеров стран — участниц ОДКБ и их воинские расчёты на параде Победы.

Уже известно, что Москву в мае 2025 года в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне посетят, в частности, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и председатель КНР Си Цзиньпин.