* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 26 февраля, 2025, 05:11 — ИА Регнум. В Москве неизвестные подожгли в подъезде дома дверь квартиры, где жил лидер группы «Би-2» Егор Бортник (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) до того, как сбежал из России. Об этом написала Baza.

Reactor691 Группа «Би-2»

Исполнитель известен под псевдонимом Лёва.

Дверь квартиры Лёвы подожгли неизвестные мужчины. Видео поджога выложено в одном из закрытых мессенджеров. На стене рядом с квартирой поджигатели написали: «Привет врагу и предателю Лёве от Пианиста».

А видео поджога сопровождается пояснением, что это «подарок на 23 февраля», а Бортник, «который всю жизнь зарабатывал в России, но как началась война — убежал и начал финансировать ВСУ, подставил бизнес всей группы».

Как сообщало ИА Регнум, Егор Бортник признался во время разговора с пранкерами Вованом и Лексусом, что ежемесячно перечисляет Украине по 5 тыс. евро.

Музыкант был уверен, что общается с уехавшим журналистом-иноагентом, поэтому хвалился приобретением для нужд киевского режима двух машин скорой помощи и одного большого автобуса. Свои финансовые «взносы» в украинский бюджет с 2022 года Лева оценил минимум в 100 тыс. евро.

В ходе разговора солист «Би-2» также заявил, что купил бы для ВСУ партию реактивных снарядов для систем залпового огня HIMARS, если бы у него были «большие деньги».

Движение «Зов народа» после слов музыканта попросило Генпрокуратуру РФ и СК России проверить Бортника на причастность к финансированию ВСУ. В обращении активисты подчеркнули, что спонсирование терроризма должно быть наказано.

Ранее певец уже не раз признавался, что помогает Украине вести боевые действия. При этом на вопрос, передаёт ли он ВСУ дроны, музыкант отвечать не захотел. Он поглумился над российскими бойцами, опубликовав пост с созданной нейросетью картинкой, на которой был изображён раненый военный с протезом на костылях.

В мае 2023 года Бортник осудил проведение специальной военной операции и заявил, что больше не вернётся в Россию. Он прошёлся и по обычным россиянам, назвав их «убийцами», и заявил, что они «перечеркнули все свои достижения», а Россия «вызывает омерзение и брезгливость».