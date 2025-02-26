Краснодар, 26 февраля, 2025, 04:55 — ИА Регнум. Ночью 26 февраля украинские вооружённые формирования предприняли попытку террористической атаки на гражданские объекты Краснодарского края. В результате повреждения получили три дома, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Иван Шилов ИА Регнум Дрон, ВСУ

«По предварительной информации, пострадавших нет», — уточнил он в Telegram-канале.

В станице Старотитаровской Темрюкского района было повреждено остекление в частном доме. В посёлке Стрелка повредило крышу ещё одного домовладения.

В Туапсе пострадал частный дом. В здании начался пожар, который оперативно потушили.

В селе Джигинка около Анапы обломки украинского беспилотника упали рядом с частным домом в результате была повреждена хозпостройка.

Губернатор поручил главам муниципалитетов оказать помощь жителям в восстановлении имущества.

Как сообщало ИА Регнум, 20 февраля российские силы ПВО отразили атаку украинских беспилотников в нескольких районах Краснодарского края. В Калининском и Абинском районах обломки БПЛА упали в полях. Около станицы Нововеличковской Динского района фрагменты беспилотника упали на помещение электроподстанции, инцидент не повлиял на подачу электроэнергии.

В ночь на 26 февраля дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили над акваторией Чёрного моря четыре беспилотника ВСУ, подтвердил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. В момент уничтожения украинских БПЛА в городе были слышны громкие звуки. Дроны уничтожили на высоте почти 1,5 км вдалеке от берега.