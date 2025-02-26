Москва, 26 февраля, 2025, 04:50 — ИА Регнум. Бывший украинский продюсер групп Quest Pistols и «Грибы» Юрий Бардаш рассказал «Царьграду», что у многих украинцев изменилось отношение к стране и к действующей власти.

ИА Регнум Зеленский, кладбище

Бардаш после начала спецоперации из Киева приехал в Россию и больше не уезжал. В 2024 году получил российский паспорт.

«Я обязан и российскому государству, и русскому народу. Я в нужный момент примкнул к своим», — признался продюсер.

Он также рассказал историю о своём друге, который был фанатом Украины и свято верил в справедливость. Товарищ изменил мнение через два года после начала СВО. Его схватили на улице сотрудники ТЦК и отправили на передовую. Мужчине удалось сбежать по пути на фронт. Он долго мыкался, прятался и признался, что «желает Украине полного поражения».

«То есть у людей, которые были всем сердцем, всей душой за Украину, пелена спала. Поняли, почувствовали, осознали, что происходит на самом деле. Люди начали понимать страшную «вакханалию украинизации», — заключил Бардаш.

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила ему обвинения по четырем статьям УК. Бардаша заподозрили в публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя, распространении материалов с призывами к изменению государственных границ, пропаганде войны и оправдании «вооруженной агрессии РФ против Украины».

Как сообщало ИА Регнум, украинцы не простят главе киевского режима Владимиру Зеленскому срыв мирного урегулирования конфликта, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.

Журналисты американского издания The Hill в своей публикации отметили, что, несмотря на тяжёлое положение Украины, Зеленский отчаянно добивается продолжения конфликта. По мнению автора статьи, продолжающиеся боевые действия — единственное, что позволяет главе киевского режима оставаться на посту.