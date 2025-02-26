Вашингтон, 26 февраля, 2025, 04:32 — ИА Регнум. В скором завершении конфликта на Украине уверен спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог. Об этом он заявил 25 февраля в эфире телеканала Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«Я очень позитивно смотрю на то, что Трамп намерен сделать с этим конфликтом», — уточнил Келлог.

Спецпосланник Трампа добавил, что полностью доверяет мнению президента США об окончании военного конфликта в ближайшее время.

Как сообщало ИА Регнум, вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс обвинил главу киевского режима Владимира Зеленского в нежелании быстро урегулировать конфликт на Украине. Он добавил, что Зеленский совершенно не прислушивается к советам.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил о формировании многополярного мира. По его словам, капитуляция Киева — это всего лишь вопрос времени.

Президент США Дональд Трамп уверен в достижении договорённости по завершению украинского конфликта, подчёркивала 23 февраля пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«Горячая» фаза специальной военной операции России на Украине может завершиться весной 2025 года, предположил 25 февраля полпред президента в Уральском федеральном округе, бывший командир батальона «Спарта» Артём Жога. В то же время у Запада и при таком сценарии никогда не иссякнет желание разрушить Россию, разделить её на небольшие государства и использовать находящиеся на её территории ресурсы, считает полпред.