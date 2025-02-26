Москва, 26 февраля, 2025, 04:06 — ИА Регнум. Украинские военные испытывают отструю нехватку артиллерийских орудий из-за их практического уничтожения российскими войсками. Об этом сообщил командир батареи РСЗО «Ураган» Западной группировки войск с позывным Клён.

Mil.ru РСЗО «Ураган»

«С артиллерией у них плохо, потому что мы её всю выстегнули уже давно, поэтому они и прибегают к своим «птицам», которых им дают другие страны. А мы со своей артиллерией намного мощнее добиваем, выгоняем их с нашей территории. Поддерживаем нашу пехоту, которая продвигается вперёд. Помогаем всем, наводимся точно, стреляем быстро, поэтому держим за наших мужиков кулаки, ждём дальнейшего продвижения», — привело Минобороны слова командира.

По его словам, российским артиллеристам чаще всего приходится работать по районам сосредоточения ВСУ, а также участвовать в контрбатарейной борьбе.

Расчёты «Урагана» группировки войск «Запад» уничтожили в зоне проведения спецоперации боевую машину РСЗО, пункт временной дислокации, скопление бронетехники и живой силы противника. После получения координат целей российские артиллеристы выдвинулись в район боевого применения, заняли огневые позиции и после необходимых приготовлений произвели залп 220-миллиметровыми реактивными снарядами на дистанцию более 25 км, уточнили в Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум,ранеероссийские подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение шести бригадам ВСУ на территории Харьковской области и ЛНР. Противник потерял до 200 военных, боевую бронированную машину, четыре автомобиля и шесть орудий полевой артиллерии, в том числе четыре — натовского производства. Кроме того, были уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Квертус» и три склада боеприпасов.

В Минобороны России 25 февраля проинформировали о поражении инфраструктуры военных аэродромов Украины. Цели удары были достигнуты. С начала проведения спецоперации ВС России уничтожили 656 самолётов, 283 вертолёта, 44 431 БПЛА, 596 зенитных ракетных комплексов, 21 734 танка и другие боевые бронированные машины, 1521 боевую машину реактивных систем залпового огня, 22 007 орудий полевой артиллерии и миномётов, 32 099 единиц специальной военной автомобильной техники.