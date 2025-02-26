Хельсинки, 26 февраля, 2025, 03:55 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп может удалить Швецию и Финляндию из НАТО в рамках мирного соглашения с Россией по Украине. Такое мнение высказал научный сотрудник Финского института международных отношений Юсси Лассила местному информационному агентству STT.

Иван Шилов ИА Регнум НАТО

«Готовность Трампа идти России навстречу может оказаться поистине беспрецедентной», — считает исследователь.

Эксперт утверждает, что Трамп может согласиться на требование российской стороны о возвращении НАТО к границам 1997 года. Такой поворот вполне возможен и приведёт к необходимости отменить членство Финляндии и Швеции в НАТО.

Лассила призвал быть к этому готовыми и сохранять хладнокровие.

Как сообщало ИА Регнум, Дональд Трамп по требованию президента России Владимира Путина хочет вывести американские войска из стран Восточной Европы. Это связано с требованием, выдвинутым Путиным в 2021 году, о выводе американских войск из всех стран НАТО, которые стали членами альянса после 1990 года».

Эксперты заявили, что российско-американские отношения возвращаются к периоду «перестройки», когда у власти в СССР был Михаил Горбачёв.

13 февраля Трамп заявил, что желание западных стран включить Украину в состав НАТО стало одной из причин, побудивших Россию начать специальную военную операцию на Украине. Россия давно заявляла, что Украина не может стать членом НАТО, добавил президент США.