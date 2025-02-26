Трамп по желанию России выгонит Швецию и Финляндию из НАТО — СМИ
STT: Трамп из-за России может исключить Швецию и Финляндию из НАТО
Хельсинки, 26 февраля, 2025, 03:55 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп может удалить Швецию и Финляндию из НАТО в рамках мирного соглашения с Россией по Украине. Такое мнение высказал научный сотрудник Финского института международных отношений Юсси Лассила местному информационному агентству STT.
«Готовность Трампа идти России навстречу может оказаться поистине беспрецедентной», — считает исследователь.
Эксперт утверждает, что Трамп может согласиться на требование российской стороны о возвращении НАТО к границам 1997 года. Такой поворот вполне возможен и приведёт к необходимости отменить членство Финляндии и Швеции в НАТО.
Лассила призвал быть к этому готовыми и сохранять хладнокровие.
Как сообщало ИА Регнум, Дональд Трамп по требованию президента России Владимира Путина хочет вывести американские войска из стран Восточной Европы. Это связано с требованием, выдвинутым Путиным в 2021 году, о выводе американских войск из всех стран НАТО, которые стали членами альянса после 1990 года».
Эксперты заявили, что российско-американские отношения возвращаются к периоду «перестройки», когда у власти в СССР был Михаил Горбачёв.
13 февраля Трамп заявил, что желание западных стран включить Украину в состав НАТО стало одной из причин, побудивших Россию начать специальную военную операцию на Украине. Россия давно заявляла, что Украина не может стать членом НАТО, добавил президент США.