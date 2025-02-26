Анкара, 26 февраля, 2025, 03:29 — ИА Регнум. В провинции Коджаэли на западе Турции полиция задержала мужчину, находящегося в розыске в России за ограбление. В дальнейшем его экстрадируют, сообщило агентство IHA.

Victor Задержание

Отмечается, что после завершения процедур в участке задержанного передали сотрудникам Управления по миграции для последующей депортации.

По заявлению властей провинции, 37-летнего мужчину задержали 25 февраля. В России он разыскивается за «вооружённое ограбление в составе группы лиц».

Как сообщало ИА Регнум, 5 февраля начальник организационно-правового управления генпрокуратуры РФ Сергей Плохов заявил, что Интерпол в одностороннем порядке прекратил международный розыск обвиняемых и осуждённых в России. Из-за решения исполкома, ограничивающего диалог с российскими правоохранительными органами, организация продолжает действовать в одностороннем порядке, добавил Плохов.

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев 28 января заявил о массовых отказах других стран в выдаче преступников России. Он отметил, что необходимо сообща противодействовать политизации и искусственно нагнетаемой политической повестке, чтобы не дать сформироваться благоприятной почве для роста криминала.