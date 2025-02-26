Марсель, Франция, 26 февраля, 2025, 03:23 — ИА Регнум. Двое граждан Франции, устроивших взрыв 24 февраля в консульстве России в Марселе, оказались сотрудниками Национального центра научных исследований Франции. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

На месте взрыва

Оба задержанных вину признали. В качестве взрывных устройств инженер и химик использовали три пластиковые бутылки объёмом 50 мл с «начинкой» из азота и химикатов. Две из них взорвались и произвели детонацию.

Как сообщало ИА Регнум, утром 24 февраля в Марселе у здания генконсульства РФ прогремел взрыв. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что взрывы на территории российской дипмиссии имеют все признаки теракта. Она отметила, что в результате инцидента пострадавших, по счастливой случайности, не было. Дипломат добавила, что нападение на территорию генерального консульства РФ произошло на фоне истерии, которую нагнетают французские власти.

Министерство иностранных дел Франции осудило нападение на генконсульство РФ. В ведомстве отметили, что консульства защищены Венскими конвенциями, которые Париж «твёрдо намерен исполнять в полном объёме». Вечером подозреваемые были задержаны в ходе антироссийской акции в Марселе.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту нападения. По версии СК, целью нападения было осложнение международных отношений.

Ранее, 19 апреля 2024 года полиция Парижа распространила информацию о ЧП в здании консульства Ирана. В здании заперся человек и угрожал устроить взрыв. При себе у него было взрывное устройство. О мотивах действий мужчины не сообщали. Позднее злоумышленника задержали. Здание и район обследовали.