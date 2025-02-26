Вашингтон, 26 февраля, 2025, 03:03 — ИА Регнум. В настоящее время США не предоставляют Украине никакой военной помощи. Об этом 25 февраля заявил американский президент Дональд Трамп.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Прямо сейчас мы не предоставляем ничего», — ответил глава Белого дома на соответствующий вопрос журналистов.

По словам Трампа, на Украине достаточно вооружений для продолжения боевых действий до момента урегулированию конфликта. К тому же, если бы Вашингтон ранее не отправил ВСУ вооружение и бронетехнику, тогда они бы практически сразу проиграли в противостоянии с Россией, добавил он.

В дальнейшем за военную помощь Киеву должна будет отвечать Европа, указал президент США.

Как сообщало ИА Регнум, 25 февраля американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на западных чиновников написало, что Украина при нынешнем темпе боевых действий сможет продержаться только до лета, если США прекратят поставки военной помощи. Отмечалось, что киевскому режиму придётся наращивать собственное производство вооружений для снижения зависимости от военной помощи США.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский допустил, что Украина может потерять территории без военной поддержки со стороны США. Вслед за американскими властями ослабить поддержку может и Европа. Тогда Украина лишится минимум 60% всей помощи, пояснил он.

Российский президент Владимир Путин при этом неоднократно предупреждал, что никакая военная помощь киевскому режиму не может изменить ход специальной военной операции. Он также отметил, что российские войска уничтожали и будут уничтожать западную военную технику.