Вашингтон, 26 февраля, 2025, 03:00 — ИА Регнум. Украинской армии хватит мощности для продолжения боевых действий до того момента, как США и Россия подпишут соглашение по урегулированию конфликта. Такое мнение высказал журналистам 25 февраля президент США Дональд Трамп.

Иван Шилов ИА Регнум Статья Путин, Трамп

Американский лидер предположил, что конфликт ещё может «продолжаться некоторое время», пока США не заключит соглашение с Россией.

«Украине хватит оружия для продолжения боевых действий», — заверил Трамп.

Трамп в очередной раз отметил, что Белый дом сможет договориться об урегулировании конфликта на Украине за короткое время.

Как сообщало ИА Регнум, мэр подконтрольного ВСУ города Красноармейска Руслан Требушкин на русском языке обратился к главе киевского режима Владимиру Зеленскому и призвал его заключить мирный договор с Россией.

Военнослужащие украинской армии и гражданское население ждут, что российский лидер Владимир Путин и Дональд Трамп смогут достичь соглашения и установить мир в ближайшее время. Жители страны уже не верят в то, что власти Киева могут как-либо повлиять на ситуацию, считает украинский пленный Сергей Дзюба.

Владимир Зеленский намерен встретиться в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом 28 февраля, писали иностранные СМИ.

Российский президент Владимир Путин при этом неоднократно предупреждал, что никакая военная помощь киевскому режиму не может изменить ход специальной военной операции. Он также отметил, что российские войска уничтожали и будут уничтожать западную военную технику.