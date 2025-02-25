Сочи, Краснодарский край, 26 февраля, 2025, 02:28 — ИА Регнум. Международный аэропорт Сочи имени В. И. Севастьянова временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Об этом 26 февраля сообщил официальный представитель Росавиации Артём Кореняко.

(сс) МарияТаланова Международный аэропорт Сочи

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в 01:47 мск временные ограничения введены на работу аэропорта Сочи)», — написал он в Telegram-канале.

Приостановка на приём и вылет рейсов направлена на обеспечение безопасности полётов, уточнил Кореняко.

Как сообщало ИА Регнум, утром 22 февраля Росавиация вводила ограничения на приём и выпуск самолётов в аэропортах Казани и Нижнекамска. Спустя некоторое время ограничения были сняты.

Аналогичные меры принимались Росавиацией ранним утром 19 февраля в аэропортах Казани, Нижнекамска, Ижевска, Кирова и Ульяновска.

Также ранним утром 15 февраля для обеспечения безопасности полётов гражданских самолётов вводились временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропортах Грозного, Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Калуги, Ульяновска и Саратова.