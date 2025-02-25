Киев, 26 февраля, 2025, 02:21 — ИА Регнум. Мэр подконтрольного ВСУ города Красноармейска (украинское название Покровска. — Прим. ред.) Руслан Требушкин на русском языке обратился к главе киевского режима Владимиру Зеленскому и призвал его заключить мирный договор с Россией.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Жители Покровской громады хотят мира. Большинство жителей Украины хотят мира. Люди не хотят воевать — они устали. Владимир Александрович <…>, заключайте мир и дайте людям пожить», — призвал мэр в видеообращении, опубликованном в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

При общении с жителями, по словам Требушкина, он часто слышит от людей, что они хотят мира.

Как сообщало ИА Регнум, Владимир Зеленский не хочет быстро заканчивать украинский конфликт, заявил вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс. В интервью британской газете Daily Mail он уточнил, что указал главе киевского режима на необходимость закончить конфликт как можно скорее, однако он «явно не понял этого». Зеленский совершенно не прислушивается к советам, добавил вице-президент США.

Военнослужащие украинской армии и гражданское население ждут, что российский лидер Владимир Путин и президент США Дональд Трамп смогут достичь соглашения и установить мир в ближайшее время. Жители страны уже не верят в то, что власти Киева могут как-либо повлиять на ситуацию, считает украинский пленный Сергей Дзюба.