Санкции с России будут сняты в какой-то момент — Трамп
Трамп заявил, что антироссийские санкции будут сняты в какой-то момент
Вашингтон, 26 февраля, 2025, 02:16 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп объявил 25 февраля журналистам, что санкции в отношении России пока не сняты. Но всё может случиться.
«Мы ни с кого не снимали никаких санкций. Я полагаю, что это произойдет в какой-то момент», — пояснил американский лидер.
При этом ранее газета Financial Times писала, что Вашингтон в ближайшее время снимет санкции, введенные в отношении РФ из-за заманчивых бизнес-предложений от российской стороны.
Как сообщало ИА Регнум, Россия стала сильнее из-за санкций, введённых администрацией экс-президента США Джо Байдена, считает бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.
20 февраля глава минфина США Скотт Бессент заявил о готовности американской стороны либо смягчить, либо ужесточить антироссийские санкции в зависимости от хода переговоров между представителями Москвы и Вашингтона. Позднее в этот же день госсекретарь США Марко Рубио рассказал, что снятие введенных США против РФ санкций не обсуждалось в ходе российско-американских переговоров в Эр-Рияде.
Президент России Владимир Путин в мае 2024 года указывал на то, что многочисленные санкции Запада против России принесли обратный результат и российская экономика растёт. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 16 февраля отмечал, что западные санкционные меры могут не оказать существенного влияния на проведение российско-американских переговоров.