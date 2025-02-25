Вашингтон, 26 февраля, 2025, 02:16 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп объявил 25 февраля журналистам, что санкции в отношении России пока не сняты. Но всё может случиться.

Office of the President of the United States Дональд Трамп

«Мы ни с кого не снимали никаких санкций. Я полагаю, что это произойдет в какой-то момент», — пояснил американский лидер.

При этом ранее газета Financial Times писала, что Вашингтон в ближайшее время снимет санкции, введенные в отношении РФ из-за заманчивых бизнес-предложений от российской стороны.

Как сообщало ИА Регнум, Россия стала сильнее из-за санкций, введённых администрацией экс-президента США Джо Байдена, считает бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

20 февраля глава минфина США Скотт Бессент заявил о готовности американской стороны либо смягчить, либо ужесточить антироссийские санкции в зависимости от хода переговоров между представителями Москвы и Вашингтона. Позднее в этот же день госсекретарь США Марко Рубио рассказал, что снятие введенных США против РФ санкций не обсуждалось в ходе российско-американских переговоров в Эр-Рияде.

Президент России Владимир Путин в мае 2024 года указывал на то, что многочисленные санкции Запада против России принесли обратный результат и российская экономика растёт. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 16 февраля отмечал, что западные санкционные меры могут не оказать существенного влияния на проведение российско-американских переговоров.