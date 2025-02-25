На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта
Симферополь, 26 февраля, 2025, 02:01 — ИА Регнум. На Крымском мосту ночью 26 февраля после введённых временных ограничений восстановили движение автотранспорта. Об этом сообщили в Telegram-канале «Крымский мост: Оперативная информация».
Ограничения на движение ввели на мостовом переходе в 00:12 мск. Сообщение о возобновлении работы моста было опубликовано в 01:53.
Причины ограничения движения не приводятся.
Как сообщало ИА Регнум, движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрывали днём 2 февраля, а также 20 января.
На Крымском мосту 25 января правоохранительные органы временно ввели сплошной паспортный контроль в направлении Крыма. Решение принималось на основании приказа президента России Владимира Путина о введении повышенного уровня реагирования на полуострове и в Краснодарском крае.