Симферополь, 26 февраля, 2025, 02:01 — ИА Регнум. На Крымском мосту ночью 26 февраля после введённых временных ограничений восстановили движение автотранспорта. Об этом сообщили в Telegram-канале «Крымский мост: Оперативная информация».

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Ограничения на движение ввели на мостовом переходе в 00:12 мск. Сообщение о возобновлении работы моста было опубликовано в 01:53.

Причины ограничения движения не приводятся.

Как сообщало ИА Регнум, движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрывали днём 2 февраля, а также 20 января.

На Крымском мосту 25 января правоохранительные органы временно ввели сплошной паспортный контроль в направлении Крыма. Решение принималось на основании приказа президента России Владимира Путина о введении повышенного уровня реагирования на полуострове и в Краснодарском крае.