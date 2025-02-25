Эр-Рияд, 26 февраля, 2025, 01:55 — ИА Регнум. Военный самолет потерпел крушение в суданском Омдурмане. Все, кто был на борту погибли. Подробности сообщила суданская газета Alrakoba со ссылкой на военный источник.

(сс) Alex Layzell Военно-транспортный самолет

Уточняется, что самолет разбился в Омдурмане к западу от Хартума, погибли члены экипажа и несколько офицеров.

Причиной авиакатастрофы стала техническая неисправность, самолет принадлежал суданской армии.

Установлено, что борт упал через несколько минут после взлета с авиабазы Вади-Сейидна в Хартуме.

Как сообщало ИА Регнум, как минимум два человека погибли в результате столкновения 19 февраля двух легкомоторных самолётов в воздухе в региональном аэропорту Марана, расположенном к северу от Тусона в штате Аризона.

Также авиакатастрофа произошла вечером 29 января вблизи аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне. В момент столкновения на борту пассажирского самолёта Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines находились 64 человека, из них четверо — члены экипажа. На борту вертолёта, который принадлежал американским сухопутным войскам, находились трое военных.

Пилот пассажирского самолёта Bombardier CRJ700 пытался предотвратить столкновение с военным вертолётом. Военный вертолёт принадлежал авиационной бригаде, отвечающей за перевозку «высокопоставленных лиц», указала газета The Wall Street Journal.