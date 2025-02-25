Вашингтон, 26 февраля, 2025, 01:46 — ИА Регнум. Предстоящее соглашение с Украиной по редкоземельным металлам может оцениваться в 1 трлн долларов. Об этом сообщил 25 февраля президент США Дональд Трамп.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Это очень большая сделка. Это может быть сделка на триллион долларов»,— прокомментировал он журналистам в Белом доме будущее соглашение между США и Украиной.

По словам Трампа, сделка скоро будет подписана. Таким образом, американский народ вернёт потраченные средства и военное оборудование, отправленные на Украину, а также поможет экономике Украины расти, заключил президент США.

Как сообщало ИА Регнум, по данным Agence France-Presse, 28 февраля в Вашингтоне Украина может подписать соглашение с США по полезным ископаемым. Дональд Трамп заявил, что не возражает против визита главы киевского режима Владимира Зеленского в Вашингтон 28 февраля. Глава Белого дома уточнил, что намерен обсудить с украинским лидером вопрос, как страна собирается возвращать Соединённым Штатам предоставленную ранее финансовую помощь. Кроме того, Трамп планирует продолжить диалог о сделке по украинским недрам.

Британская газета Financial Times 25 февраля информировала, что Украина и США согласовали условия соглашения по редкоземельным металлам после отказа Вашингтона от требования возместить 500 млрд долларов. Предполагалось, что в ближайшее время на подписание соглашения в США отправится Владимир Зеленский.