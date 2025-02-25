Трамп оценил возможную сделку с Украиной по металлам в $1 трлн
Трамп оценил будущую сделку с Украиной по редкоземельным металлам в $1 трлн
Вашингтон, 26 февраля, 2025, 01:46 — ИА Регнум. Предстоящее соглашение с Украиной по редкоземельным металлам может оцениваться в 1 трлн долларов. Об этом сообщил 25 февраля президент США Дональд Трамп.
«Это очень большая сделка. Это может быть сделка на триллион долларов»,— прокомментировал он журналистам в Белом доме будущее соглашение между США и Украиной.
По словам Трампа, сделка скоро будет подписана. Таким образом, американский народ вернёт потраченные средства и военное оборудование, отправленные на Украину, а также поможет экономике Украины расти, заключил президент США.
Как сообщало ИА Регнум, по данным Agence France-Presse, 28 февраля в Вашингтоне Украина может подписать соглашение с США по полезным ископаемым. Дональд Трамп заявил, что не возражает против визита главы киевского режима Владимира Зеленского в Вашингтон 28 февраля. Глава Белого дома уточнил, что намерен обсудить с украинским лидером вопрос, как страна собирается возвращать Соединённым Штатам предоставленную ранее финансовую помощь. Кроме того, Трамп планирует продолжить диалог о сделке по украинским недрам.
Британская газета Financial Times 25 февраля информировала, что Украина и США согласовали условия соглашения по редкоземельным металлам после отказа Вашингтона от требования возместить 500 млрд долларов. Предполагалось, что в ближайшее время на подписание соглашения в США отправится Владимир Зеленский.