Вашингтон, 26 февраля, 2025, 01:28 — ИА Регнум. Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что не возражает против визита главы киевского режима Владимира Зеленского в Вашингтон 28 февраля. Об этом он сказал 25 февраля журналистам.

ИА Регнум Трамп, Зеленский

«Я слышал, что Зеленский приедет в пятницу, конечно, я не против, если он хочет», — заверил американский лидер.

Трамп уточнил, что намерен обсудить с визитёром вопрос, как Украина собирается возвращать Соединённым Штатам предоставленную ранее финансовую помощь. Кроме того, президент США планирует продолжить диалог о сделке по украинским недрам.

Как сообщало ИА Регнум, Владимир Зеленский намерен встретиться в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом 28 февраля, писали иностранные СМИ.

Кабинет министров Украины 26 февраля порекомендует подписать сделку с США по минеральным ресурсам, написало агентство Bloomberg.

Ирландский журналист Шей Боуз считает, что Зеленский и его окружение затягивают конфликт на Украине, чтобы избежать проверки их деятельности в стране. После окончания украинского конфликта главе киевского режима грозит расследование кражи миллиардов долларов, пояснил репортёр.

Ранее Зеленский утверждал, что конфликт может быть разрешён в 2025 году, если Трамп «надавит» на Москву. По его мнению, для урегулирования конфликта Запад должен предоставить Киеву «серьёзные» гарантии безопасности.