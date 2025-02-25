Трамп согласился на встречу с Зеленским в Вашингтоне 28 февраля
Трамп не против приезда Зеленского в Вашингтон 28 февраля: если он хочет
Вашингтон, 26 февраля, 2025, 01:28 — ИА Регнум. Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что не возражает против визита главы киевского режима Владимира Зеленского в Вашингтон 28 февраля. Об этом он сказал 25 февраля журналистам.
«Я слышал, что Зеленский приедет в пятницу, конечно, я не против, если он хочет», — заверил американский лидер.
Трамп уточнил, что намерен обсудить с визитёром вопрос, как Украина собирается возвращать Соединённым Штатам предоставленную ранее финансовую помощь. Кроме того, президент США планирует продолжить диалог о сделке по украинским недрам.
Как сообщало ИА Регнум, Владимир Зеленский намерен встретиться в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом 28 февраля, писали иностранные СМИ.
Кабинет министров Украины 26 февраля порекомендует подписать сделку с США по минеральным ресурсам, написало агентство Bloomberg.
Ирландский журналист Шей Боуз считает, что Зеленский и его окружение затягивают конфликт на Украине, чтобы избежать проверки их деятельности в стране. После окончания украинского конфликта главе киевского режима грозит расследование кражи миллиардов долларов, пояснил репортёр.
Ранее Зеленский утверждал, что конфликт может быть разрешён в 2025 году, если Трамп «надавит» на Москву. По его мнению, для урегулирования конфликта Запад должен предоставить Киеву «серьёзные» гарантии безопасности.