Вашингтон, 26 февраля, 2025, 01:21 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп выразил заинтересованность в заключении соглашения с Россией по доступу к редкоземельным металлам. Об этом 25 февраля сообщило агентство Reuters.

Иван Шилов ИА Регнум Статья Путин, Трамп

«Трамп: хотел бы заключить соглашение, чтобы получить доступ к российским редкоземельным металлам», — приводит издание заявление главы Белого дома.

По словам Трампа, США хотели бы покупать российские минералы.

Как сообщало ИА Регнум, 24 февраля президент Владимир Путин объявил, что Россия могла бы предложить США вести совместную работу в области редкоземельных металлов. Глава государства подчеркнул, что речь идёт о партнёрстве не только с административными и правительственными структурами США, но и с американскими компаниями, которые проявили бы интерес к совместной работе в этом направлении. Президент добавил, что Россия готова работать с иностранными партнёрами в том числе в новых российских регионах, которые вернулись в состав Российской Федерации.

В этот же день Дональд Трамп отметил, что Россия обладает множеством ценностей, представляющих интерес для США, включая редкоземельные элементы. У США также есть «вещи», которые могли бы быть интересны России, добавил глава Белого дома.