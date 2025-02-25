Вашингтон, 26 февраля, 2025, 01:09 — ИА Регнум. После урегулирования конфликта на Украине потребуется разместить миротворческие силы. Об этом со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа сообщило 25 февраля агентство Reuters.

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По словам главы Белого дома, наличие миротворцев на Украине необходимо в той форме, которая будет приемлема для всех.

Таким образом Трамп поддержал присутствие миротворческих сил на Украине, но при согласовании сторон.

Как сообщало ИА Регнум, 20 февраля журналисты издания The Daily Telegraph отмечали, что ряд европейских стран собирались предложить главе Белого дома разместить на Украине до 30 тыс. европейских военных. В этот же день официальный спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россию беспокоят обсуждения касательно возможного размещения европейских военных на Украине. Он подчеркнул, что Москва отслеживает противоречивые заявления зарубежных политиков по данному вопросу. Песков напомнил, что позицию России ранее уже озвучивал министр иностранных дел Сергей Лавров. Дипломат подчёркивал, что размещение воинских контингентов государств — членов НАТО на территории Украины неприемлемо для России.

Миротворческий контингент невозможно развернуть на Украине без мандата Совбеза ООН, отмечал постпред России при всемирной организации Василий Небензя. В противном случае такие военные превратятся в законную цель для ВС России, указал дипломат.