Москва, 26 февраля, 2025, 01:06 — ИА Регнум. Ученик 11 класса отдал мошенникам 200 млн рублей в надежде на то, что спасает семью от обвинений в финансировании терроризма. Он вскрыл сейфы в двух квартирах семьи в Москве, где находились деньги и драгоценности. Ценности он отдал курьеру якобы для декларации.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенник

По информации Telegram-канала Baza, 20 февраля жертве позвонили «сотрудники службы доставки». Под предлогом отмены утилизации заказа, они выманили у школьника код из СМС. Затем последовал звонок якобы от «Роскомнадзора». «Специалисты» сообщили о взломе «Госуслуг» и оформлении доверенностей на счета его родных для финансирования терроризма.

После этого с парнем вышел на связь «сотрудник спецслужб» и убедил его в необходимости проведения «обыска» в квартире и декларирования имущества. Он настоял, чтобы подросток сам провел «обыск» и передал курьеру все найденные деньги и драгоценности.

22 февраля школьник с помощью болгарки вскрыл один из сейфов, откуда достал 80 млн рублей и 400 тыс. долларов США. Для вскрытия сейфов в другой квартире он вызвал специалистов. Курьеру он также передал ещё 50 млн рублей и драгоценности.

Увидев вскрытые сейфы, домработница сообщила об этом матери мальчика, которая, поговорив с сыном, обратилась в полицию. В общей сложности мошенники обогатились на 200 млн рублей.

Выяснилось, что отец подростка является совладельцем и гендиректором подразделения сети салонов красоты «Toni & Guy». Он живёт в Лондоне.

Согласно информации за 2023 год, совокупные активы компании составляли 3,5 млн рублей, убытки — 3,7 млн рублей.

Ведётся следствие.

Как сообщало ИА Регнум, мошенники используют всё более изощрённые методы обмана: в последнее время они начали чаще пользоваться доверчивостью детей. Эксперты Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) рассказали, как не попасться на эти уловки.

Мошенники звонят детям и, представляясь завучами, выманивают коды доступа к «Госуслугам». Потом они имитируют взлом аккаунта, создавая у подростка ощущение срочности и страха. Подключив «следователя», преступники убеждают ребёнка провести «видеообыск» и «декларацию» ценных вещей. В результате подростки передают семейные сбережения курьерам, не подозревая, что участвуют в преступной схеме.

Эксперт Сбербанка по противодействию мошенничеству Сергей Велигодский пояснил, что телефонные мошенники, пытаясь воздействовать на потенциальную жертву, часто используют выражения «вернем украденные деньги» и «спасаешь родственников». Они таким образом провоцируют на правонарушения. В 2024 году в России было совершено 350 нападений на социальные объекты под влиянием телефонных мошенников.

В МВД России также сообщили, что мошенники могут вынудить жертву на время прекратить все контакты с родственниками, чтобы инсценировать его похищение. После этого злоумышленники звонят близким и требуют деньги за освобождение «заложника».