Дамаск, 26 февраля, 2025, 00:43 — ИА Регнум. Несколько мощных взрывов прозвучало в ночь на 26 февраля в пригороде сирийского города Дамаска. Об этом сообщила газета Al Watan.

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

«Серия взрывов прогремела в пригороде Дамаска одновременно с пролётом израильских самолётов в небе над провинцией Деръа», — уточнили в издании.

Другие подробности журналисты не привели.

Как сообщало ИА Регнум, 21 февраля пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила атаку на погранпереходы на границе Сирии и Ливана. Свои действия ЦАХАЛ объяснили необходимостью предотвращения контрабанды оружия для вооружённых формирований ливанской шиитской организации «Хезболла». Израильские военные предупредили, что намерены предотвращать любую угрозу своему государству и пресекать все попытки «Хезболлы» восстановить свои силы.

Вечером 9 декабря 2024 года в районах Сирийского научно-исследовательского центра на окраине Дамаска и центра радиоэлектронной борьбы недалеко от столичного района Сайеда Зайнаб прогремели взрывы. По данным телеканала Al Arabiya, взрывы произошли в результате ударов ВВС Израиля.