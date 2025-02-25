Севастополь, 26 февраля, 2025, 00:38 — ИА Регнум. Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили над акваторией Черного моря четыре вражеских беспилотника. Об этом ночью 26 февраля сообщил в Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

Он отметил, что в момент уничтожения украинских БПЛА в городе были слышны громкие звуки. Дроны были уничтожены на высоте почти 1,5 км вдалеке от берега.

Развожаев призвал население Севастополя сохранять спокойствие и доверять только официальной информации. Он добавил, что контроль обстановки продолжается.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 25 февраля в регионах России были уничтожены 19 украинских беспилотников. 16 вражеских БПЛА были сбиты над Брянской областью, в небе над Курской — два, еще один дрон уничтожен над Калужской областью.

В ночь на 23 февраля средства ПВО России сбили 20 украинских беспилотников над регионами РФ. Пять беспилотников были перехвачены над территорией Орловской области, по четыре БПЛА — над Белгородской и Курской областями, еще три беспилотника сбили над Липецкой областью и по два БПЛА уничтожены над территориями Тульской и Воронежской областей.