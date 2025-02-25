На Крымском мосту временно ограничили движение автотранспорта
На Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта
Симферополь, 26 февраля, 2025, 00:27 — ИА Регнум. Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли в ночь на 26 февраля. Об этом сообщил Telegram-канал «Крымский мост: Оперативная информация».
«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — указали в информационном центре.
Причины ограничения движения не уточнили.
Как сообщало ИА Регнум, движение автотранспорта по Крымскому мосту также временно перекрывали днём 2 февраля, а также 20 января.
На Крымском мосту 25 января правоохранительные органы временно ввели сплошной паспортный контроль в направлении Крыма. Решение принималось на основании приказа президента России Владимира Путина о введении повышенного уровня реагирования на полуострове и в Краснодарском крае.