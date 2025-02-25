Вашингтон, 26 февраля, 2025, 00:31 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский намерен встретиться в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом 28 февраля. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Ввстреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского

По информации телеканала, Зеленский планирует поездку в Вашингтон в ближайшую пятницу 28 февраля.

«Зеленский встретится с Трампом после того, как украинские министры согласовали условия по проекту соглашения о минералах», — сообщило СМИ.

Соглашение было одобрено министрами юстиции, экономики и иностранных дел Украины.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Financial Times также писала, что Зеленский в ближайшее время может поехать в США с целью подписания соглашения по минеральными ресурсам. Издание считает, что Украина обеспечила себе значительно более выгодные условия, а саму сделку рассматривает как инструмент укрепления связей с США для восстановительного периода в стране.

Кабинет министров Украины 26 февраля порекомендует подписать сделку с США по минеральным ресурсам. Об этом написало агентство Bloomberg.

New York Times считает, что новое соглашение о природных ресурсах хотя и подразумевает более выгодные условия для Киева, но всё равно не предлагает запрашиваемых Зеленским гарантий безопасности. В прошлом проекте Белый дом требовал 500 млрд долларов в качестве компенсации за военную и финансовую помощь, однако украинская сторона отклонила требование, заявив, что это создаст огромное финансовое бремя для будущих поколений.

Хорошая сделка по урегулированию конфликта на Украине оставит её участников «немного несчастными». Такое мнение высказала официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт.