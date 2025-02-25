Лондон, 26 февраля, 2025, 00:21 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский не хочет быстро заканчивать украинский конфликт. Об этом заявил вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс.

ИА Регнум Джеймс Дэвид Вэнс

В интервью британской газете Daily Mail Вэнс уточнил, что указал Зеленскому на необходимость закончить конфликт на Украине как можно скорее, однако он «явно не понял этого».

Также Вэнс отметил, что украинские власти не смогут повлиять на американского президента Дональда Трампа с помощью критики.

«Все, кто знает президента США, скажут вам, что это отвратительный способ обращения с этой администрацией», — пояснил Вэнс.

Он добавил, что Зеленский совершенно не прислушивается к советам и не стремится к быстрому завершению военного конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, перед встречей представителей США и России в Эр-Рияде лидер киевского режима раскритиковал главу Белого дома на Мюнхенской конференции по безопасности. После этого Зеленский также перенёс свой визит в Саудовскую Аравию.

Ирландский журналист Шей Боуз считает, что Зеленский и его окружение затягивают конфликт на Украине, чтобы избежать проверки их деятельности в стране. После окончания украинского конфликта главе киевского режима грозит расследование кражи миллиардов долларов, пояснил репортёр.

Ранее глава киевского режима утверждал, что конфликт может быть разрешён в 2025 году, если Дональд Трамп «надавит» на Москву. По словам Зеленского, для урегулирования конфликта Запад должен предоставить Киеву «серьёзные» гарантии безопасности.