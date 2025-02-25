Москва, 26 февраля, 2025, 00:13 — ИА Регнум. Грузовой корабль «Прогресс МС-28», который больше полугода провел в составе Международной космической станции, отстыковался 25 февраля от модуля «Звезда» российского сегмента МКС. Подробности сообщили в «Роскосмосе».

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Отстыковка произошла в 23:17:33 мск. Велась трансляция процесса.

26 февраля в 02:25 мск намечается включение двигателя корабля на торможение для сведения с орбиты. В результате «Прогресс МС-28» войдёт в плотные слои атмосферы и разрушится. Несгоревшие элементы конструкции корабля упадут в несудоходном районе южной части Тихого океана.

«Прогресс МС-28» был запущен с космодрома Байконур 15 августа 2024 года. Спустя двое суток доставил на МКС 2,6 т грузов. За время пребывания в составе станции с помощью его двигательной установки были выполнены 10 коррекций орбиты МКС.

2 марта к модулю «Звезда» должен причалить «Прогресс МС-30», который запустят с Байконура 28 февраля.

На борту МКС работает экипаж 72-й длительной экспедиции: россияне Алексей Овчинин, Иван Вагнер, Александр Горбунов, астронавты NASA Дональд Петтит, Ник Хейг, Барри Уилмор и Сунита Уилльямс (командир экипажа).

Как сообщало ИА Регнум, длительность полёта российских экипажей на Международной космической станции в 2025 году увеличится до 7–9 месяцев в целях экономии кораблей.

В начале сентября на МКС прибыли российские космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер и американский астронавт Дональд Петтит. Позже, 19 декабря, российские космонавты совершили выход в открытый космос.

23 сентября с МКС на Землю вернулись космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и американка Трейси Дайсон. Кононенко и Чуб находились на МКС 374 суток. В истории станции это стало самым длительным полётом. За время пребывания на станции они провели ряд научно-прикладных экспериментов, дважды выходили в открытый космос. Также они приняли экспедицию посещения и четыре грузовых корабля «Прогресс МС».