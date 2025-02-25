Лондон, 25 февраля, 2025, 23:57 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский с момента избрания стал одержим властью и своими рейтингами. Об этом 25 февраля сообщил британский журнал The Spectator.

Сергей Корсун ИА Регнум

В статье указали, что украинский конфликт дал Зеленскому абсолютную власть, контроль над миллиардами иностранной помощи и овации всего мира.

«С самого первого дня своего пребывания в должности он был зациклен на обеспечении себе второго срока. Публично Зеленский отвергал любые разговоры о переизбрании, настаивая на том, что ещё слишком рано. В частном порядке он никогда не прекращал подготовку. Зеленский одержим своими рейтингами одобрения», — отметили авторы.

По данным издания, глава киевского режима ведёт подготовку к очередной президентской кампании. С сентября 2024 года администрация Зеленского выделяет средства для продвижения его положительного образа в интернете.

Как сообщало ИА Регнум, срок президентских полномочий Зеленского завершился в мае 2024 года. Однако выборы нового президента Украины так и не состоялись. Глава киевского режима отменил их, объяснив это военным положением в стране. Позднее он заявил, что украинцы якобы не желают проведения выборов из-за их бессмысленности.

Депутаты Верховной рады 25 февраля со второй попытки поддержали постановление, предполагающее выполнение Зеленским своих полномочий до вступления на пост новоизбранного президента Украины. 24 февраля в поддержку данного постановления проголосовали 218 депутатов при необходимых 226. Постановление Рады о продлении срока полномочий Зеленского является неконституционной попыткой выбрать президента в парламенте, подчеркнул украинский депутат Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.

Конституция Украины не предусматривает продления полномочий президента даже в случае введения военного положения, отмечал российский лидер Владимир Путин. По его словам, единственным легитимным органом власти осталась Верховная рада, а остальные утратили свою правомочность.