Вашингтон, 25 февраля, 2025, 23:33 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский в ближайшее время может поехать в США с целью подписания соглашения по минеральными ресурсам с президентом Дональдом Трампом. Об этом написала газета Financial Times со ссылкой на членов правительства Украины.

IMAGO/Lukas Balandis/ТАСС

Отмечается, что сделка была одобрена министрами юстиции, экономики и иностранных дел Украины.

«Очевидна перспектива поездки Зеленского в Белый дом в ближайшие недели на церемонию подписания с Трампом», — утверждают авторы издания.

Издание считает, что Украина обеспечила себе значительно более выгодные условия, а саму сделку рассматривает как инструмент укрепления связей с США для восстановительного периода в стране.

Как сообщало ИА Регнум, New York Times считает, что новое соглашение о природных ресурсах хотя и подразумевает более выгодные условия для Киева, но всё равно не предлагает запрашиваемых Зеленским гарантий безопасности. В прошлом проекте Белый дом требовал 500 млрд долларов в качестве компенсации за военную и финансовую помощь, однако украинская сторона отклонила требование, заявив, что это создаст огромное финансовое бремя для будущих поколений.

Согласно новому документу, Украина не обязана выплачивать сумму, в два раза превышающую ту, которую выделят американцы в качестве помощи, что являлось одним из условий в предыдущем проекте.

Кабинет министров Украины 26 февраля порекомендует подписать сделку с США по минеральным ресурсам. Об этом написало агентство Bloomberg.

Правительство Украины договорилось с Вашингтоном о совместной разработке важных полезных ископаемых, нефти и газа. По мнению Белого дома, это первый шаг к достижению перемирия с Россией.

Хорошая сделка по урегулированию конфликта на Украине оставит её участников «немного несчастными». Такое мнение высказала официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт.