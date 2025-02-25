Париж, 25 февраля, 2025, 23:16 — ИА Регнум. В Вашингтоне 28 февраля Украина может подписать соглашение с США по полезным ископаемым. Об этом сообщило агентство Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

ИА Регнум Переговоры, Украина, Зеленский

«На данном этапе мы рассматриваем визит в Вашингтон в пятницу, чтобы подписать сделку», — уточнили авторы.

Официального подтверждения пока не последовало.

Как сообщало ИА Регнум, 3 февраля президент США Дональд Трамп заявил о заинтересованности в добыче редкоземельных металлов на Украине. Глава киевского режима Владимир Зеленский 19 февраля раскрыл детали предложенного соглашения. По его словам, США требуют от Украины компенсацию в размере 500 млрд долларов в виде полезных ископаемых за оказанную ранее помощь. По его словам, в документе отсутствуют гарантии безопасности. Такой вариант соглашения Зеленский подписать отказался.

Украинские СМИ 22 февраля сообщили, что новый проект США по полезным ископаемым оказался жёстче предыдущего. Вашингтон включил в него, кроме минеральных ресурсов, также газ и нефть.

Британская газета Financial Times 25 февраля информировала, что Украина и США согласовали условия соглашения по редкоземельным металлам после отказа Вашингтона от требования возместить 500 млрд долларов. Предполагалось, что в ближайшее время на подписание соглашения в США отправится глава киевского режима Владимир Зеленский.

Европейский союз предложил Украине альтернативный вариант сделки по «критически важным материалам». Комиссар ЕС по промышленной стратегии Стефан Сежурне уточнил, что сделал такое предложение украинским властям 24 февраля во время визита в Киев с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. В своем варианте соглашения по полезным ископаемым Евросоюз не стал требовать сделки, которая не была бы выгодна обеим сторонам. При этом условия потенциального соглашения Сежурне не представил. Также он не уточнил, о каких именно природных ресурсах идёт речь.