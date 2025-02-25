Вашингтон, 25 февраля, 2025, 23:12 — ИА Регнум. Кабинет министров Украины 26 февраля порекомендует подписать сделку с США по минеральным ресурсам. Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Павел Лисицын/РИА Новости

Правительство Украины договорилось с Вашингтоном о совместной разработке важных полезных ископаемых, нефти и газа, утверждают авторы. По мнению Белого дома, это первый шаг к достижению перемирия с Россией.

«Ожидается, что в среду кабинет министров Украины порекомендует подписать сделку», — написало агентство.

Отмечается, что Украина по-прежнему полагается на США и ЕС в вопросах поставок оружия и боеприпасов.

Как сообщало ИА Регнум, Украина и США согласовали условия соглашения по редкоземельным металлам после отказа Вашингтона от требования возместить 500 млрд долларов.

Окончательный вариант документа предусматривает создание фонда, в который Украина будет вносить 50 процентов доходов от реализации полезных ископаемых и сопутствующей логистики.

Предполагается, что в ближайшее время на подписание соглашения в США отправится глава киевского режима Владимир Зеленский.

24 февраля президент США Дональд Трамп анонсировал встречу с Зеленским, на которой состоится подписание соглашения. Глава Белого дома заявил, что США не должны терять деньги из-за помощи Украине, а сделка по редкоземельным металлам позволит это исправить и при этом поможет стране развиваться после завершения конфликта.

Газета New York Times отмечала, что новое соглашение о природных ресурсах хотя и подразумевает более выгодные условия для Киева, но всё равно не предлагает запрашиваемых Зеленским гарантий безопасности.