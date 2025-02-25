Вашингтон, 25 февраля, 2025, 22:52 — ИА Регнум. Хорошая сделка по урегулированию конфликта на Украине оставит её участников «немного несчастными». Такое мнение высказала официальный представитель Белого дома Каролин Левитт.

Алексей Витвицкий/РИА Новости

Левитт пояснила, что президент знает, как заключать сделки.

«Для достижения договоренности нужно, чтобы обе стороны оказались за столом переговоров. Типично для хорошей сделки, когда после её заключения обе стороны уходят немного несчастными», — пояснила представитель Белого дома журналистам 25 февраля.

При этом, Левитт сказала, что не будет обсуждать «уступки», которые предлагает окружение президента США Дональда Трампа в ходе переговоров.

Как сообщало ИА Регнум, замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил 22 февраля, что никакой подготовки к переговорам в Эр-Рияде не ведется. По его словам, новая встреча должна пройти в течение ближайших двух недель на уровне глав профильных департаментов.

Представители РФ и США провели переговоры 18 февраля. По их итогам помощник американского президента по нацбезопасности Майк Уолтц отметил, что интересы России и США в вопросе мирного урегулирования конфликта на Украине совпадают. Он также назвал их первым историческим шагом, который начался с телефонного разговора между президентами России и США.

Помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что по итогам переговоров в Эр-Рияде глава государства Владимир Путин назначит группу спецпредставителей, которые будут работать с США для разрешения конфликта на Украине. Он добавил, что Трамп также должен назначить отдельного представителя или группу переговорщиков для контактов с Россией по этому вопросу.