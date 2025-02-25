Тегеран, 25 февраля, 2025, 22:47 — ИА Регнум. В ходе визита в Тегеран министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и главой МИД республики Аббасом Аракчи вопросы дальнейшего наращивания взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, в том числе реализацию совместных проектов в сферах энергетики и транспорта. Об этом 25 февраля сообщила пресс-служба МИД РФ.

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Сергей Лавров и Масуд Пезешкиан

«В рамках обмена мнениями по актуальной глобальной и региональной повестке дня акцент был сделан на складывающейся ситуации в Сирии, Ливане, Афганистане, в зоне палестино-израильского конфликта, а также каспийской проблематике. Проведена сверка часов по положению дел вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе», — уточнили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Стороны подтвердили неизменный настрой Москвы и Тегерана на углубление эффективного взаимодействия на ведущих многосторонних площадках, прежде всего, ШОС, БРИКС и ЕАЭС. Также Россия и Иран условились о продолжении активного диалога по всем внешнеполитическим направлениям.

Как сообщало ИА Регнум, 25 февраля Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Иран. Посетить исламскую республику главу МИД РФ пригласил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

В январе 2025 года в Москву с визитом приезжал президент Ирана Масуд Пезешкиан. Он и президент России Владимир Путин в ходе встречи подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве. Российский лидер назвал соглашение прорывным и нацеленным на развитие обеих стран. После подписания документа Пезешкиан заявил, что договор с Россией откроет новую большую главу в двусторонних отношениях государств.