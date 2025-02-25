Москва, 25 февраля, 2025, 22:33 — ИА Регнум. Кинокритик, журналистка Екатерина Барабаш задержана в Москве. Об этом стало известно «РИА Новости».

Социальные сети Екатерина Барабаш

Без уточнения подробностей агентству в полиции сообщили о задержании 25 февраля Барабаш.

Известно, что кинокритик сотрудничает с интернет-изданием Republic (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), которое входит в один медиахолдинг с телеканалом «Дождь» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) и журналом «Большой город».

В соцсетях сын Екатерины Барабаш Юрий подтвердил, что задержание матери связано с её профессиональной деятельностью и гражданской позицией.

Женщину доставили в СК Дорогомиловского района.

Как сообщало ИА Регнум, Министерство юстиции РФ признало иностранными агентами журналистов Жанну Агалакову, Илью Азара, блогера Рустема Адагамова, бывшего участника Comedy Club комика Антона Лирника и писательницу Елизавету Александрову-Зорину. В документе сказано, что все они распространяли недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике. Кроме того, перечисленные лица выступали против специальной военной операции на Украине.

14 февраля в реестр иностранных агентов внесли социолога Льва Гудкова, а также журналистов Алексея Кунгурова и Сергея Ауслендера.