Лондон, 25 февраля, 2025, 22:26 — ИА Регнум. Украина и США согласовали условия соглашения по редкоземельным металлам после отказа Вашингтона от требования возместить 500 млрд долларов. Об этом 25 февраля сообщила британская газета Financial Times (FT).

AP/TASS Дональд Трамп и Владимир Зеленский

«Соглашение о добыче полезных ископаемых — это только часть общей картины. Мы неоднократно слышали от администрации США, что это часть более масштабной картины», — уточнила изданию руководившая переговорами украинский вице-премьер и министр юстиции Ольга Стефанишина.

Окончательный вариант документа предусматривает создание фонда, в который Украина будет вносить 50 процентов доходов от реализации полезных ископаемых и сопутствующей логистики.

Предполагается, что в ближайшее время на подписание соглашения в США отправится глава киевского режима Владимир Зеленский.

Как сообщало ИА Регнум, 24 февраля президент США Дональд Трамп анонсировал встречу с Зеленским, на которой состоится подписание соглашения о полезных ископаемых. Глава Белого дома заявил, что США не должны терять деньги из-за помощи Украине, а сделка по редкоземельным металлам позволит это исправить и при этом поможет стране развиваться после завершения конфликта.

Газета New York Times отмечала, что новое соглашение о природных ресурсах хотя и подразумевает более выгодные условия для Киева, но всё равно не предлагает запрашиваемых Зеленским гарантий безопасности. В прошлом проекте Белый дом требовал 500 млрд долларов в качестве компенсации за американскую военную и финансовую помощь, однако украинская сторона отклонила требование, заявив, что это создаст огромное финансовое бремя для будущих поколений. Согласно новому документу, Украина не обязана выплачивать сумму, в два раза превышающую ту, которую выделят американцы в качестве помощи, что являлось одним из условий в более раннем проекте.

По мнению политолога Евгения Михайлова, подписание соглашения о редкоземельных металлах между Украиной и США не повлияло бы на взаимоотношения между Зеленским и Трампом. Эксперт считает, что соглашение о редкоземельных металлах между Киевом и Вашингтоном может быть подписано, но носить оно будет промежуточный характер.