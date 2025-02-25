Марсель, Франция, 25 февраля, 2025, 21:39 — ИА Регнум. Двое подозреваемых в нападении на генконсульство РФ в Марселе помещены под стражу, сообщили 25 февраля в прокуратуре города.

Кадр и видео

Задержанные — граждане Франции 1965 и 1977 года рождения, они подозреваются в нанесении ущерба имуществу с помощью зажигательных или взрывчатых веществ, рассказали ТАСС в надзорном ведомстве.

«Прокуратура Марселя подтверждает задержание двоих совершеннолетних граждан и их помещение под стражу», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, утром 24 февраля в Марселе у здания генконсульства РФ прогремел взрыв. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и пожарные.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что взрывы на территории российской дипмиссии имеют все признаки теракта. Она отметила, что в результате инцидента пострадавших, по счастливой случайности, не было, при этом местные правоохранители не смогли задержать злоумышленников по «горячим следам».

Дипломат подчеркнула, что российская сторона ожидает объективного расследования и привлечения виновных к ответственности. Захарова добавила, что нападение на территорию генерального консульства РФ произошло на фоне истерии, которую нагнетают французские власти.

Министерство иностранных дел Франции осудило нападение на генконсульство РФ. В ведомстве отметили, что консульства защищены Венскими конвенциями, которые Париж «твёрдо намерен исполнять в полном объёме». Вечером того же дня (24 февраля) подозреваемые в нападении на консульство были задержаны в ходе антироссийской акции в Марселе.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту нападения на генконсульство. По версии СК, целью нападения было осложнение международных отношений.