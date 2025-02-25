Брюссель, 25 февраля, 2025, 21:37 — ИА Регнум. Представители Евросоюза в ходе визита в Индию собираются попросить премьер-министра Нарендру Моди помочь обеспечить работу санкций против России, сообщил в ходе брифинга 25 февраля чиновник ЕС.

ИА Регнум

«Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен попросит премьер-министра Индии Нарендру Моди о помощи в обеспечении санкций против России, когда два лидера встретятся на этой неделе в Нью-Дели», — передаёт слова чиновника агентство Bloomberg.

Собеседник агентства отметил, что представители ЕС попытаются убедить Индию в том, что Москва «угрожает» ей. Также европейцы попросят Нью-Дели упростить для Евросоюза доступ на рынок Индии, сказано в публикации.

Как передавало ИА Регнум, 16-й пакет антироссийских санкций министры иностранных дел стран ЕС одобрили 24 февраля. Он включает меры в отношении 48 физических лиц и 35 организаций, запрет импорта из России первичного алюминия, отключение 13 российских банков от системы SWIFT и ограничения на товары двойного назначения.

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