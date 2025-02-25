Москва, 25 февраля, 2025, 21:19 — ИА Регнум. На складах дилеров и производителей в РФ скопилось более 500 тыс. автомобилей, а запасы «АвтоВАЗа» приблизились к отметке в 100 тыс. машин при норме в 60 тыс., сообщил 25 февраля журналистам глава компании Максим Соколов.

РИА Новости

«Рынок в целом идёт хуже, чем траектория движения прошлого года, февраля 2024 года. Преодолеет ли он планку в 100 тыс. [проданных автомобилей в месяц], большой вопрос по февралю», — отметил Соколов.

«АвтоВАЗ» в феврале рассчитывает продать около 27 тыс. новых автомобилей Ladа, сказал глава компании. Годом ранее, в феврале 2024 года, показатель составил 27,9 тыс. новых машин.

Как передавало ИА Регнум, в январе сообщалось, что по состоянию на начало 2025 года на российских складах осталось около 700 тыс. нераспроданных новых автомобилей. Показатель аналогичного периода 2024 года был превышен почти вдвое. Директор агентства «Автостат» Сергей Целиков отметил, что такое количество непроданных автомобилей является рекордным с 2020 года. Специалисты предупредили о потенциальных рисках для рынка и заявили, что текущая ситуация напоминает кризисный 2008 год.

Гендиректор дилерского холдинга «Автодом» Андрей Ольховский в январе отметил, что к началу 2025 года на складах автодилеров, дистрибьюторов и поставщиков скопилось большое количество новых автомобилей, и назвал ситуацию негативной. Эксперт заявил, что самые большие запасы скопились у наиболее востребованных марок, не сумевших быстро остановить поставки. Имеющегося количества автомобилей хватит как минимум на четыре месяца продаж, а возможно, и на полгода, отмечалось в сообщениях.