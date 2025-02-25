Москва, 25 февраля, 2025, 21:22 — ИА Регнум. В Москве состоятся очные финалы олимпиады для студентов «Я — профессионал». Об этом 25 февраля сообщила пресс-служба президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Владимир Андреев/URA.RU/TASS

На площадке Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы пройдут состязания по направлениям «География», «История и культура России» и «Языкознание и литературоведение».

Как отметил первый заместитель генерального директора платформы «Россия — страна возможностей» Геннадий Гурьянов, финалы олимпиады в Москве станут демонстрацией стремления молодёжи к созданию будущего России.

В 2025 году 184 студента из столицы стали финалистами по «Географии», 377 по «Истории и культуре России» и 285 по «Языкознанию и литературоведению». Заключительный этап VIII сезона олимпиады стартовал в феврале и завершится в апреле. Дипломанты получат дополнительные бонусы в виде льготного поступления и денежных премий до 300 тыс. рублей.

Всероссийская студенческая олимпиада «Я — профессионал» проводится в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

Как передавало ИА Регнум, в России до 2030 года разработают стратегию развития образования. Представить в правительство её план поручили Минпросвещения, Минфину, Минобрнауки и Рособрнадзору в срок до 4 марта 2025 года.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что уровень образования в стране в целом растёт, и оно становится более современным. Глава государства отметил, что в России ведётся активное развитие федеральных исследовательских университетов и появляются новые сильные вузы.