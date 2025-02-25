Курск, 25 февраля, 2025, 21:03 — ИА Регнум. В Курской области стартовал патриотический проект «Георгиевский сбор», в рамках которого школьники ухаживают за памятниками и воинскими захоронениями. В 2025 году данное мероприятие проводится в 13-й раз под эгидой Курской областной Думы.

Образование и наука Курской области

В рамках проекта школьники ухаживают за памятниками и воинскими захоронениями, углубляются в историю, участвуют в Вахтах Памяти и творческих конкурсах, а также высаживают деревья.

«Очень важно воспитывать в молодёжи патриотизм, тем более что этот год объявлен Годом Защитника Отечества», — заявил участник Георгиевского сбора Максим Василевский.

В этом году «Георгиевский сбор» приурочен к 80-летию Победы. С 25 февраля по 7 мая в Курской области состоится 19 мероприятий, в том числе патриотическая декада «Я — курянин», акция «Живи, наш школьный сад Победы!», акция кадетских классов «Созидать и хранить память о героях», «Кадетский час» и другие. Данный проект проводится с максимальным соблюдением всех мер безопасности, отметил депутат областной думы Александр Трубников.

Как передавало ИА Регнум, 10 февраля участники Форума классных руководителей запустили онлайн-проект «80 добрых дел к Победе». Основная идея проекта — провести вместе с учениками 80 мероприятий (добрых дел), посвящённых теме Победы в Великой Отечественной войне.

16 января президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Года защитника Отечества. Глава государства предложил сделать это в связи с 80-летним юбилеем Победы в Великой Отечественной войне и вспомнить при этом также тех, кто защищал Родину в других войнах.