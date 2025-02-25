Волоконовский район, Белгородская область, 25 февраля, 2025, 20:51 — ИА Регнум. ВСУ нанесли удары по четырём населённым пунктам Волоконовского района Белгородской области, пострадавших в результате атак, по предварительным данным, нет, сообщил 25 февраля глава региона Вячеслав Гладков.

t. me/vvgladkov

В селе Тишанка в результате обстрела и атаки FPV-дрона в одном частном доме были выбиты окна, повреждены кровля, фасад, надворные постройки и линия электропередачи, написал губернатор в своём Telegram-канале.

«Ещё одним FPV-дроном атаковано село Борисовка. Повреждена линия электропередачи — на нескольких улицах временно отсутствует электроснабжение. В хуторе Давыдкин с беспилотника сброшено взрывное устройство — повреждена кровля частного дома», — рассказал также Гладков.

Кроме того, в посёлке Малиново дрон ВСУ сдетонировал у коммерческого объекта, в результате в помещении было повреждено остекление, а у припаркованного рядом автомобиля был посечён осколками кузов, отметил губернатор. Сотрудники оперативных служб находятся на месте происшествий, информация о последствиях уточняется, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, 24 февраля Гладков сообщил, что в селе Тишанка в результате атаки дрона по территории частного домовладения был ранен мужчина. Пострадавшего со множественными осколочными ранениями доставили в больницу. Ему была оказана вся необходимая помощь.

Пресс-служба Минобороны ранее проинформировала, что в ночь на 25 февраля средства ПВО сбили 19 беспилотников противника над тремя регионами России. 16 дронов ВСУ были сбиты над Брянской областью, два — над Курской и один — над Калужской областью.