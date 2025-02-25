Вашингтон, 25 февраля, 2025, 20:30 — ИА Регнум. Старший советник президента США Дональда Трампа по торговле и производству Питер Наварро предложил исключить Канаду из разведывательного альянса «Пять глаз» (Five Eyes), сообщила 25 февраля газета Financial Times (FT) со ссылкой на осведомлённый источник.

Adrian Wyld/Global Look Press

В указанное объединение, помимо США и Канады, входят также Австралия, Великобритания и Новая Зеландия. По данным FT, исключение Канады из альянса должно помочь убедить Оттаву усилить борьбу с нелегальными мигрантами, которые переходят из Канады на территорию США.

«Наварро, имеющий доступ в Овальный кабинет благодаря своим близким отношениям с Трампом, утверждает, что США должны усилить давление на Канаду, исключив страну из Five Eyes», — сказано в сообщении.

Авторы добавили, что реакция Трампа на данное предложение пока неизвестна.

Как передавало ИА Регнум, 1 февраля Трамп ввёл пошлины на товары из Мексики, Канады и Китая. Оттаву и Мехико президент США обвинял в недостаточных усилиях по борьбе с незаконной миграцией и наркотрафиком.

Позднее действие ограничений в отношении Канады и Мексики было приостановлено. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо рассказал, что в рамках договорённостей с Вашингтоном Оттава внесёт наркокартели в список террористических организаций, установит круглосуточный контроль за границей, а также создаст совместный с США орган по борьбе с организованной преступностью, наркотрафиком и отмыванием денег.